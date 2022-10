Robbie Coltrane muore a 72 anni: addio al mitico Hagrid della saga di Harry Potter

L’attore scozzese Robbie Coltrane, noto al cinema e in tv e reso celebre dal ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter, è morto all’età di 72 anni, in seguito a una malattia contro cui ha combattuto negli ultimi due anni. L’artista, che all’anagrafe si chiamava in realtà Anthony Robert McMillan, è deceduto in una clinica vicino casa, a Lambert, in Scozia.

Nella sua carriera, iniziata più di quarant’anni fa, Coltrane ha lavorato su molte serie tv celebri nel Regno Unito, come Cracker, ma il pubblico mondiale l’ha conosciuto per i ruoli variegati e poliedrici, in commedie e drammi, fino ad arrivare a saghe note come quella di James Bond.

Il ruolo per cui tutti manterranno un ricordo indelebile della sua figura, ad ogni modo, sarà quello di Rubeus Hagrid nell’intera saga di Harry Potter, che ha seguito per tutti e otto i suoi film.