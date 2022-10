Offerte Amazon: Horizon Forbidden West con upgrade gratis per PS5 in sconto

Horizon: Forbidden West con upgrade gratis per PS5 si presenta attualmente in offerta sulla piattaforma di Amazon grazie a un forte sconto.

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il videogioco Horizon Forbidden West per PlayStation 4, con l’upgrade per PS5 che risulta gratis per tutti gli utenti, in forte sconto, con la possibilità di mettere mano sul gioco fino a che questo si presenta al prezzo scontato odierno.

Parliamo nello specifico di un gioco che si presenta a 49,90€, un ottimo prezzo, il che rende di conseguenza la possibilità di mettere mano sul titolo in questione alquanto conveniente.

Abbiamo a che fare con la nuova avventura dell’eroina Aloy, la quale armata di arco si trova a combattere orde di macchine in un’ambientazione post-apocalittica davvero affascinante, pronta a continuare le vicende del primo capitolo uscito nel 2017 su PS4 e poi arrivato anche su PC grazie a un porting.

Attraverso il link presente qui di seguito potete mettere mano sul gioco in questione per PS4 a prezzo scontato, con l’edizione in questione che include anche l’aggiornamento gratis a PS5, senza che ci si trovi ad affrontare alcun tipo di costo aggiuntivo (basterà inserire il gioco e scaricare la versione next-gen, ma per giocare avrete bisogno del disco all’interno della console).

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.