La Polestar 2 arriva anche in Italia: si parte da 52.200€

La nuova Polestar 2 arriva anche in Italia. In attesa che il configuratore online venga aperto ufficialmente, il produttore ha reso noto i prezzi per il nostro mercato. La nuova berlina completamente elettrica sarà disponibile in ben tre diverse versioni.

Sono le i Standard Range Single Motor, Long Range Single Motor e Long Range Dual Motor. Hanno specifiche e prezzi diversi. Per il modello più economico si parte da 52.200€.

Standard Range Single Motor : trazione anteriore, 170 kW (231 CV) con 330 Nm, 160 km/h di velocità, 0-100 km/h in 7,4 secondi, batteria da 69 kWh e 478 km di autonomia. Prezzo di partenza: 52.200€

Long Range Single Motor : trazione anteriore, 170 kW (231 CV) con 330 Nm, 160 km/h di velocità, 0-100 km/h in 7,4 secondi, batteria da 78 kWh e 551 km di autonomia. Prezzo di partenza: 55.700€

Long Range Dual Motor: trazione integrale, 300 kW (408 CV) con 660 Nm, 205 km/h di velocità, 0-100 km/h in 4,7 secondi, batteria da 78 kWh e 487 km di autonomia. Prezzo di partenza: 59.200€

Si segnala che sulla Long Range Dual Motor è possibile aggiungere, come optional, il Performance Pack portando la potenza del propulsore elettrico a 350 kW (476CV).

Polestar ha annunciato che nel 2023 verrà aperto il primo Polestar Space in Italia.