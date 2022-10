Il mio vicino Adolf: trailer, poster e foto del film dal 3 novembre al cinema

Il nuovo film di Leon Prudovsky, Il mio vicino Adolf, uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre: ecco trialer, poster e foto ufficiali della pellicola, che vede tra i suoi protagonisti David Hayman, Udo Kier e Kineret Peled.

Sinossi:

Colombia, maggio 1960. Il Signor Polsky, un solitario e scontroso sopravvissuto all’Olocausto, vive nella sua remota abitazione nella campagna colombiana e trascorre le sue giornate giocando a scacchi e curando i suoi amati cespugli di rose. Un giorno, quando un misterioso anziano di origine tedesca si trasferisce nella casa accanto alla sua, inizierà a sospettare che il suo nuovo vicino sia… Adolf Hitler. Dato che nessuno gli crederà, sarà lui ad imbarcarsi in prima persona in una missione investigativa per trovare le prove. Per riuscirci però dovrà essere più vicino al suo prossimo di quanto vorrebbe. Così vicino che i due potrebbero quasi diventare amici.

