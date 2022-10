Dwayne Johnson sarà il Kevin Feige della DC Films?

Dwayne Johnson è già centrale per la DC, al di là del suo ruolo in Black Adam. Può essere lui il Kevin Feige della DC Films?

Sappiamo che Dwayne Johnson non è solo un attore, rappresenta una sorta di mega-azienda capace d’incorporare e di sviluppare non solo progetti cinematografici, ma interi tentpole. Per questo motivo le sue ultime dichiarazioniì stanno facendo intendere quanto l’attore sia già diventato centrale per la DC Films, ancora prima che Black Adam esca al cinema. E non stiamo parlando di una semplice, e già importante, figura cinematografica, ma anche di un vero e proprio capo e coordinatore dei progetti collaterali, quasi fosse il Kevin Feige della DC Films.

Qualche giorno fa l’interprete ha parlato chiaramente del cambio di prospettiva alla DC Films, e di quanto sia importante l’obiettivo di arrivare a progetti in grado di soddisfare i fan, come Black Adam vs Superman.

Arrivare a fare Black Adam vs Superman è l’obiettivo- ha detto- L’ho dichiarato un po’ di volte che questo è l’inizio di una nuova era per il DC Universe. Stiamo aggiungendo nuovi personaggi, e non stiamo realizzando un sequel, è una storia su Black Adam. Due anni fa nessuno lo conosceva. In questa nuova era del DC Universe vogliamo ascoltare i fan, per dargli ciò che loro desiderano. Per anni si è attesa una cosa del genere, e siamo arrivati all’inizio di una nuova era del DC Universe.

The Rock parla non solo da attore, e neanche da produttore di un film, ma da mente creativa che sta dietro lo sviluppo di un intero universo narrativo. In questo senso si possono intendere le sue affermazioni che parlano, addirittura, di un crossover tra Marvel e DC.

Sono ottimista- ha dichiarato- è la mia natura, e lo è specialmente nel campo creativo e dei film. E lo è ancora di più quando parliamo di DC Comics e di supereroi e cattivi. E ci sono dall’alta parte anche tanti supereroi e villain della Marvel. Secondo me non solo esistono, ma devono incrociarsi, prima o poi.

Dwayne Johnson proverà sicuramente a creare più progetti intriganti possibili nel mondo dei cinecomics, considerando l’importanza dei cinefumetti oggi come oggi, e tenendo in considerazione la grandezza del suo nome a Hollywood. Ricordiamo, infatti, l’importanza della sua casa di produzione, la Seven Bucks, con cui ha già prodotto per DC il film animato Super Pets (uscito a settembre al cinema). Con la sua casa di produzione Johnson ha prodotto lungometraggi come Baywatch e Jumanjj, e sarà chiaramente dietro a Black Adam, ma anche a Shazam!: Fury of the Gods.

The Rock vuole portare la DC al vertice, e per questo non intende passare sulla sponda Marvel.

Non ho intenzione di passare dal lato Marvel- ha rimarcato qualche giorno fa- perché stiamo costruendo una nuova era del DC Universe, è questo è il mio obiettivo. La Marvel e Kevin Feige hanno fatto una cosa incredibile, li adoro e sono miei amici. Ma noi non vogliamo fare la Marvel, noi siamo la DC. Non voglio mordere la mela, ma prenderne una nuova e seminarci qualcosa.

Dichiarazioni che fanno intendere come Dwayne Johnson voglia avere un ruolo centrale per la DC Films. Le prime critiche a Black Adam parlano di un film ben centrato, e che può rappresentare l’inizio di un nuovo corso. Lo scopriremo dal 20 ottobre al cinema.