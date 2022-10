Stipendio: come cambia in base al titolo di studio?

Uno studio recente ha dichiarato le differenze di retribuzione in base al diverso titolo di studio. Ecco chi riesce a guadagnare di più in base all’attestato.

Gli italiani hanno appreso la statistica grazie alla pagina ufficiale di University Network. Una community che comprende oltre un milione di studenti provenienti da 30 università nazionali differenti. La notizia riguarda le differenze di stipendi dei giovani, secondo il loro titolo di studio è stata riportata grazie all’osservatorio statistico Job Pricing. Insomma, si parla di differenza di retribuzione secondo la carriera accademica.

C’è una consistente disparità tra chi si ferma alla laurea triennale e chi invece prosegue con lo studio. Dall’altra invece risulta che non ci sia nessuna differenza di trattamento tra chi consegue una laurea magistrale e chi sostiene un master di primo livello.

Il livello di retribuzione cambia molto anche secondo altre variabili e non solo dal livello d’istruzione. Il report ha un suo chiaro valore di analisi sociale. Si può notare come la retribuzione sia in aumento dopo la laurea magistrale. In Italia però i dottorandi di ricerca sono meno di 30mila, si parla quindi di una fascia ristretta. Ecco di seguito le differenze di Retribuzione Annua Lorda in Italia, secondo il titolo di studio.