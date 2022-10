PlayStation Stars disponibile da oggi anche in Italia: ecco le prime ricompense per gli iscritti

PlayStation Stars è disponibile da oggi anche in Italia. Da questo momento, potete dunque iscrivervi al programma fedeltà di Sony e senza alcun costo aggiuntivo tramite questa pagina del sito ufficiale o attraverso la PlayStation App per dispositivi mobile iOS e Android.

L’abbonamento a PlayStation Stars vi consente di ottenere punti fedeltà, portando a termine una serie di campagne ed attività. I punti possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN, prodotti PlayStation Store selezionati e “collezionabili digitali“. Come ulteriore vantaggio, se siete dei membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnerete automaticamente punti per gli acquisti effettuati sul PlayStation Store.

Vediamo dunque quali sono i premi attualmente riscattabili con i punti PlayStation Stars tramite la PlayStation App:

Collezionabili digitali

Diorama della Scimmia Rosa – 200 punti

Diorama di Punto – 200 punti

Rummy | Capsula di un artista tormentato – 200 punti

Giochi PS5 e PS4

Sekiro: Shadows Die Twice – 15.000 punti

Hades – 6.250 punti

Cult of the Lamb – 6.250 punti

It Takes Two – 10.000 punti

The Quarry – 17.500 punti

Fondi PSN

20,00 € – 5.000 punti

5,00 € – 1.250 punti

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’iscrizione a PlayStation Stars è completamente gratuita e non richiede un abbonamento a PlayStation Plus.