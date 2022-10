Pinocchio: ecco perché il film di Guillermo del Toro sarà un adattamento speciale

Guillermo del Toro ha già fatto intendere quanto il suo Pinocchio sarà profondamente diverso rispetto agli altri adattamenti fatti fino ad ora, e le ultime dichiarazioni non fanno che confermare questa cosa. Ricordiamo che il lungometraggio uscirà su Netflix il 9 dicembre dopo una lunga attesa, ed un posticipo di distribuzione.

Questo è il nuovo poster, che non fa altro che testimoniare come le atmosfere di questo Pinocchio siano piuttosto oscure, e con richiami simbolici e metaforici piuttosto particolari.

Nelle parole di Guillermo del Toro:

Abbiamo voluto mostrare il più possibile di come è stato realizzato il film, considerando che il più delle volte quando si guarda a queste trasposizioni ed a certi effetti si parli subito di computer. Mentre noi abbiamo sfruttato tutto un vecchio modo di fare con lavori a mano e set reali fatti botole per gli animatori.

Ecco il regista sul set “più che reale” del film.

Parlando dei motivi che hanno portato del Toro ad adattare Pinocchio, il regista ha dichiarato:

Da piccolo le mie storie preferite erano Pinocchio e Frankenstein. E ciò forse spiega qualcosa del rapporto con mio padre. Sono storie che creano collegamenti con la figura paterna. E poi Pinocchio è una figura universale, come forse ce ne saranno una decina nella Storia. Possiamo considerare Frankenstein, Pinocchio, Tarzan e Sherlock Holmes. Sono figure che anche se non hai letto o visto una loro storia sai chi sono. E puoi utilizzarli come metafore per la scienza, per le emozioni umane, e per altre cose.