OPPO Reno9: è già arrivato il momento di conoscere la sua scheda tecnica

13—Ott—2022 / 11:44 AM

L’OPPO Reno 8 / 8 Pro è uscito da pochissimo in Italia, ma nel frattempo si è già iniziato a parlare della prossima generazione. Grazie a Digital Chat Station conosciamo la presunta scheda tecnica dell’OPPO Reno9.

Con la sua linea di mid-range, OPPO fa davvero sul serio. Il produttore cinese – che dall’anno scorso è unito a OnePlus – punta a conquistare il mercato europeo, con l’obiettivo di rubare quote di mercato ai suoi avversari. Il prossimo OPPO Reno9 avrà le carte in regola per farcela? A giudicare dai primi rumor, la risposta potrebbe essere positiva.

Secondo Digital Chat Station, noto leaker cinese, il prossimo OPPO Reno9 avrà un SoC basato sullo Snapdragon 778G di Qualcomm affiancato da 12GB di RAM. Ricordiamo che il Reno8 si è fatto apprezzare per l’ottimo comparto fotografico, venendo definito dalla stampa specializzata come uno dei migliori camera phone in circolazione.

Il display sarà di taglio generoso: 6,7 pollici OLED con refresh rate variabile fino a 120Hz. Probabilmente avrà un sensore per le impronte digitali integrato.

Lo Snapdragon 778G è uscito nel 2021 e, pur non essendo il migliore chip in commercio di Qualcomm, sa comunque il fatto suo. CPU 8 core Kryo 670 da 1,9 GHz, GPU Adeno 642L, Modem Snapdragon X53 5G e via dicendo.

Secondo DCS, il prossimo mid-range monterà una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica da 67W. Spostandoci sulla fotocamera – come detto uno dei punti di forza di questa serie -, dovremmo trovare un nuovo sensore principale da 64MP realizzato da Omnivision. La selfie cam rimane la 32MP già vista sul modello attualmente in commercio.