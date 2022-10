On The Line: trailer e foto del thriller con Mel Gibson

In esclusiva il 31 ottobre su Sky e NOW il thriller originale con Mel Gibson On The Line: ecco trailer, poster e foto della pellicola.

Sky ha diffuso poster, foto e trailer di On The Line, film Sky Original con protagonista Mel Gibson, che dal 31 ottobre sarà in esclusiva su Sky e NOW. Il film sarà alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspence, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

On The Line è un thriller incalzante diretto da Romuald Boulanger, in cui l’attore premio Oscar Mel Gibson interpreta il conduttore radiofonico di successo Elvis Cooney. Durante una diretta, la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia lo catapulterà in una lotta adrenalinica per la sopravvivenza. Nel cast con lui anche Kevin Dillon, Enrique Arce, William Moseley e Nadia Farès.

Sinossi:

Il film racconta la storia di un conduttore radiofonico (Mel Gibson) alle prese con un ascoltatore anonimo, che minaccia di uccidere tutta la sua famiglia. L’unico modo che il conduttore ha per salvare le persone che ama è di mettere in atto un articolato gioco per la sopravvivenza. Nel corso di una sola notte, dovrà riuscire a scoprire l’identità del criminale che lo tiene sotto scacco e salvare i suoi cari.

