Netflix: l’abbonamento “Base con pubblicità” sarà disponibile dal 3 novembre

Netflix ufficializza data d’inizio e costi del suo nuovo piano tariffario economico, dal nome “Base con pubblicità”, disponibile dal 3 novembre alle ore 17 al costo di 5,49 euro al mese per il pubblico italiano.

Base con pubblicità sarà disponibile in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, andando ad aggiungersi ai tre piani già esistenti, ovvero Base, Standard e Premium, che rimarranno identici a come sono già, sia per i vecchi abbonati che per i nuovi.

Cosa resta invariato: un’ampia varietà di programmi televisivi e film di grande qualità; esperienza di visione personalizzata; disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili; possibilità di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento.

Cosa cambia: qualità video fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base); una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora (al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film); un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze (ma da Netflix assicurano che stanno lavorando sulla cosa); nessuna possibilità di scaricare titoli.

Base con pubblicità arriva a soli sei mesi dal primo annuncio di un piano con interruzioni pubblicitarie a un prezzo più economico. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro del nostro team e senza la straordinaria partnership con Microsoft. La transizione dalla TV lineare sta avvenendo a una velocità sempre maggiore e lo streaming ha ormai superato le trasmissioni via cavo e via etere negli Stati Uniti. Con Netflix a partire da 5,49 euro al mese, siamo certi di poter offrire un prezzo e un piano per tutti i fan. Anche se siamo ancora agli inizi, siamo soddisfatti dell’interesse finora riscontrato tra i consumatori e gli inserzionisti e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta. Sulla base di quanto impareremo da questa esperienza, prevediamo di estendere l’offerta ad altri paesi.

afferma Greg Peters, Chief Operating Officer e Chief Product Officer di Netflix.

