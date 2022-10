MultiVersus: Ciuffo Bianco si aggiunge al roster dei personaggi giocabili

Warner Bros. Games ha annunciato che Ciuffo bianco, il principale antagonista del franchise Gremlins, si aggiunge al roster dei personaggi giocabili della Stagione 1 di MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games. Ciuffo bianco è un personaggio che ha a disposizione tutta una serie di mosse che mettono in evidenza la sua indole ribelle e turbolenta. Vediamo il trailer di gameplay che mostra il personaggio in azione:

Il filmato mette in mostra tutte le abilità di Ciuffo Bianco, che è dotato anche di un ampio arsenale che comprende una sega circolare, una motosega, dinamite e perfino uno skateboard. Ciuffo bianco può anche attaccarsi agli avversari per un breve periodo di tempo per evitare i colpi e infliggere danni.

MultiVersus è un nuovo picchiaduro free-to-play in stile Smash Bros basato su scontri a squadre 2 vs 2 con un cast in continua espansione di personaggi iconici e universi leggendari. Il gioco include una varietà di amatissimi eroi e personaggi con cui fare squadra o da sfidare in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (supereroi e supercriminali DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones), Tom e Jerry e tanti altri ancora.