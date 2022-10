Matilda The Musical: il trailer ufficiale del film Netflix tratto da Roald Dahl

Ecco il trailer ufficiale di Matilda The Musical, il lungometraggio Netflix tratto dalle storie di Roald Dahl.

Netflix ha diffuso il trailer di Matilda The Musical, il lungometraggio che riprende la storia di Roald Dahl e la propone per gli utenti della piattaforma streaming in una versione che mischia musica, narrativa e performance interpretative di livello.

Ecco il trailer di Matilda The Musical.

La trasposizione è realizzata per Netflix da Matthew Warchus, già regista della versione teatrale di successo. Il romanzo originale, tra le ultime opere di Dahl, è datato 1988, e già nel 1996 ne venne tratto il film Matilda 6 mitica, con Danny DeVito.

Adattato dal musical premiato ai Tony e agli Olivier, Matilda narra la storia di una bambina straordinaria con una mente arguta e una fantasia vivace che si ribella per cambiare il corso del suo destino con risultati miracolosi.

Tra i protagonisti della pellicola, in arrivo a Natale sulla piattaforma streaming, il premio Oscar Emma Thompson (Miss Trunchbull), Alisha Weir (Matilda), Lashana Lynch (Miss Honey), Stephen Graham (Mr. Wormwood), Andrea Riseborough (Mrs. Wormwood) e Sindhu Vee (Mrs. Phelps).

Nel cast anche Charlie Hodson-Prior (Bruce Bogtrotter), Meesha Garbett (Hortensia), Rei Yamauchi Fulker (Lavender), Winter Jarrett Glasspool (Amanda Thripp), Andrei Shen (Eric) e Ashton Robertson (Nigel).

Il film sarà disponibile dal 25 dicembre.