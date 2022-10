L’80,2% degli italiani utilizza abitualmente internet. Male l’adozione tra gli over 65: “non è uno strumento utile”

L'80,2% della popolazione italiana utilizza abitualmente internet. Esistono comunque degli importanti divari per istruzione, fascia d'età e area geografica.

Secondo un’indagine, l’80,2% della popolazione italiana utilizza abitualmente internet. Esistono comunque degli importanti divari: per istruzione, fascia d’età e area geografica. Per quanto in crescita, il dato rimane comunque più basso della media europea (87%).

Rispetto al 2020, la percentuale di italiani connessi ad internet è aumentata del 3,8%. Secondo lo studio sono soprattutto gli uomini ad utilizzare abitualmente internet (81,7%), mentre tra le donne la percentuale si ferma al 78,7%.

Internet fa ovviamente breccia trai giovanissimi. Praticamente la totalità degli adolescenti italiani si collega abitualmente ad internet. L’adozione rimane invece ancora piuttosto bassa tra gli over 65. A questo si aggiunge il divario di quasi 10 punti percentuali tra nord e sud, oltre che l’enorme gap che separa l’adozione tra popolazione con titolo di studio elevato e basso.

Età trai 16 e 19 anni: 96,8%

Età trai 65 e 74 anni: 49,7

Titolo di studio elevato: 94,5%

Titolo di studio basso: 64,3%

Residente nel Nord Italia: 83,4%

Residente nel Sud: 74,3%

Nei nuclei famigliari composti da soli over 65 l’utilizzo del web scende al 34,2%. «Non sono capace di utilizzarlo» è la risposta più comune (60%) tra gli italiani che non utilizzano il web, mentre il 23,3% dice di non ritenerlo uno strumento utile.