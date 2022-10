iPad OLED sempre più vicino: spunta un possibile terzo fornitore

Bisognerà aspettare il 2024 per vedere il primo iPad OLED. Le notizie sul primo tablet di Apple con display OLED si stanno facendo sempre più insistenti. Apple sarebbe da tempo già in contatto con alcuni potenziali fornitori e starebbe anche valutando di utilizzare una soluzione relativamente innovativa.

Secondo DigiTimes, Apple avrebbe già individuato un possibile fornitore, che verrebbe incaricato di produrre gli OLED da utilizzare sui prossimi iPad. Si tratterebbe – come emerso nel passato recente – di un OLED ibrido, ossia composto da un substrato rigido in ventre e da un secondo strato flessibile (cioè in plastica). Questa soluzione porta con sé degli importanti vantaggi e permetterebbe ad Apple di mantenere uno spessore piuttosto ridotto senza compromettere la longevità dello schermo.

Fino ad oggi sapevamo che Apple era in trattativa con due potenziali partner: Samsung Display e LG Display, entrambi da tempo nella lista dei fornitori dell’azienda di Cupertino. Ora DigiTimes aggiunge un terzo nome: Taiwan SMT, che già figura trai fornitori dei mini LED montati sugli iPad Pro da 12,9 pollici e anche sui MacBook Pro.

A questo punto non è ancora chiaro se Taiwan SMT sarebbe in grado di fornire la tecnologia ibrida richiesta da Apple. Probabilmente il fornitore dovrà prima produrre dei prototipi di prova, che verranno successivamente testati in modo meticoloso da Apple.