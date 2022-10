Droni: analizzano i rischi ambientali

Per i rischi ambientali i droni sono protagonisti della seconda edizione dell’Earth Technology Expo. Saranno presenti i nuovi strumenti per calamità naturali.

La seconda edizione dell’Earth Technology Expo ha come protagonisti i nuovi strumenti ad alta tecnologia, fra cui i droni. L’evento si svolge nella Fortezza da Basso di Firenze. Presenti gli innovativi dispositivi tecnologici per prevedere e intervenire in caso di calamità naturali. I droni sono uno degli strumenti principali per analizzare i rischi ambientali.

All’evento in mostra anche il Sisma VR che simula fisicamente gli effetti di un terremoto suggerendo i comportamenti da tenere. Poi il Seismulator mostra un vero e proprio sisma. I droni sono specializzati in attività di controllo a livello ambientale e di monitoraggi in aree complicate.

Molte aziende investono fondi in nuovi strumenti per la previsione di eventi naturali estremi. Ciò può salvare molte vite umane. Inoltre, utili anche le telecamere appositamente create per essere sensori ambientali mirati all’allerta in tempo reale di calamità naturali. Anche strumenti che riescono a segnalare cambiamenti di clima in un preciso lasso di tempo.

Esistono pure i droni marini che ispezionano i fondali per trovare dati utili all’analisi di rischi ambientali negli abissi. L’importante manifestazione dimostra come la tecnologia possa essere d’aiuto alla ricerca a livello di modifiche ambientali. Un modo per conoscere meglio l’ambiente per tutelarci dal pericolo degli eventi estremi.