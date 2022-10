Cane e peluche: differenze in termini di emozioni

L’Università di Basilea ha assicurato che accarezzare un cucciolo provoca un piacere sensoriale che altera il corpo, anche a livello cerebrale. Lo studio ha coinvolto 21 volontari per la misurazione dell’impatto relativo alla vicinanza e all’accarezzamento di un cane. Ciò è stato confrontato con chi aveva gli stessi comportamenti in relazione a un peluche (riscaldato e dello stesso peso dell’animale vero).

Gli scienziati hanno osservato la corteccia prefrontale in diverse situazioni. L’attività della corteccia aumentava in relazione alle interazioni con l’animale. L’attività più intensa accadeva quando il cucciolo veniva accarezzato. Il peluche invece suscitava un piccolo quasi insignificante cambiamento nella stessa area cerebrale.

“Mentre l’accarezzamento di un peluche agisce solo a livello di tatto, il rapporto con il cane garantisce una stimolazione globale. Il cane ti guarda, ti annusa, ti lecca, manifesta affetto, crea un coinvolgimento totale. È un essere senziente e produce una quantità enorme di stimoli. Il contatto può produrre effetti straordinari. Chi è affetto da Alzheimer riesce a trattenere per un tempo più lungo la memoria di alcuni termini, perché il rapporto con il cane è emozionante, apre la mente, che poi riesce a conservare le parole in modo più incisivo. Un cucciolo aiuta anche a gestire lo stress, l’ansia e la depressione, grazie al flusso di stimoli che ci manifesta”, spiega Lino Cavedon, psicologo, psicoterapeuta, formatore nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali (Iaa).

Sono state riportate anche altre testimonianze positive grazie alla vicinanza degli animali. Quella di Sofia, una bambina di 4 anni che non riusciva a comunicare e ad apprendere la parola. Un altro esempio sono i bambini con Adhd, che grazie agli animali recuperano capacità di attenzione. Ulteriori esempi sono bambini oncologici, i disabili e persone con disturbi del comportamento. Il cane riesce a far acquisire competenze al piccolo che poi quest’ultimo applica con i suoi simili. Infine, per gli anziani un cucciolo può essere un antidepressivo eccellente.