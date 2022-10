Black Adam: le prime reazioni lo definiscono “brutale” e “adrenalinico”

Black Adam arriverà nelle sale cinematografiche il 20 ottobre, ma i critici d’oltreoceano hanno già avuto la possibilità di vedere il lungometraggio DC Films, definendolo un prodotto “brutale” e “adrenalinico”. Sembra che Dwayne Johnson nei panni dell’antieroe funzioni.

Steve Weintraub di Collider ha dichiarato:

The Rock è fantastico nei panni di Black Adam. Ha passato dieci anni a prepararsi per questo ruolo, ed ha fatto fuori tutti quelli che si frapponevano sul suo cammino. Non vedo l’ora di guardare il sequel.