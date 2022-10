Offerte Amazon: Steelbook Collection di Hunger Games in sconto con le Esclusive Prime

Sfruttando le offerte Esclusive Prime di Amazon risulta possibile mettere mano sulla Steelbook Collection di Hunger Games in sconto, con il prezzo che grazie a questo ribasso risulta il minimo storico che si sia mai visto sulla nota piattaforma di E-Commerce, e permette di mettere mano sui Blu-Ray e non solo in maniera conveniente.

Per accedere alla pagina ufficiale del prodotto prima che il prezzo possa alzarsi nel giro di qualche tempo non vi resta che recarvi al link che trovate in testa all’articolo, al fine di poter di conseguenza procedere con l’acquisto finché lo stesso risulta alquanto conveniente.

Lo sconto che viene proposto per il prodotto, che considerando il prezzo non è di certo da trascurare, ammonta al 10%, e porta il prezzo a 55,99€, cifra di conseguenza imperdibile, visto che come detto si tratta del minimo storico visto sulla piattaforma di Amazon.

La collection in questione di Hunger Games, noto film che ha dato vita a un brand basato su concept arrivati anche nei videogiochi e in molte alte produzioni cinematografiche, include sia i Blu-Ray che i 4K dei prodotti in questione, in un bundle particolarmente conveniente per gli amanti della serie.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte Esclusive Prime di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.