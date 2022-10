Nightmare on Elm Street: Heather Langenkamp vorrebbe un ultimo scontro con Freddy Krueger

L'interprete Heather Langenkamp ha manifestato il suo desiderio di tornare nei panni di Nancy per un ultimo scontro con Freddy Krueger in Nightmare.

Heather Langenkamp è tra i protagonisti di The Midnight Club, serie TV da poco distribuita su Netflix, ma l’attrice ha di recente rivolto il suo pensiero alla saga di Nightmare on Elm Street, ed all’idea di scontrarsi un’ultima volta con Freddy Krueger.

Ecco le sue parole:

Se Nancy potesse ancora una volta scontrarsi con Freddy mi piacerebbe molto avere questa possibilità. Guardando la nuova saga di Halloween ho adorato Jamie Lee Curtis tornare in quel ruolo. Abbiamo molto da dare a questa età al proseguimento della storia, però sfortunatamente non è un qualcosa che possiamo controllare. Ci sono molte cose complicate a Hollywood.

In effetti, secondo quanto riferito da Puck, la Warner Bros. starebbe rinegoziando i diritti per alcuni dei suoi franchise come Nightmare On Elm Street e Beetlejuice. Soprattutto Nightmare on Elm Street è un franchise molto importante per gli amanti dell’horror, considerando che si tratta della saga cinematografica che ha lanciato la figura di Freddy Krueger. Il fatto che la Warner Bros. sia pronta a ridiscutere i diritti di questi franchise è dovuto all’esistenza del Copyright Act del 1978, che ultimamente ha portato a discutere i diritti del franchise di Venerdì 13.

Vedremo quindi un nuovo scontro tra Nancy e Freddy Krueger? Vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi della situazione.