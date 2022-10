Barbarella: Sydney Sweeney protagonista del film

Sydney Sweeney è stata scelta per il ruolo di protagonista nel nuovo adattamento Sony Pictures su Barbarella.

Dopo un adattamento del 1968 divenuto un cult, la Sony Pictures ha deciso di ridare vita a Barbarella, scegliendo anche la sua protagonista: stiamo parlando di Sydney Sweeney. La produzione è ancora nelle prime fasi di sviluppo, e non sono stati segnalati il regista, i produttori e gli sceneggiatori.

La stessa Sydney Sweeney ha condiviso attraverso Instagram un post in cui ha annunciato la sua partecipazione al film su Barbarella. Le sue parole sono state: “È tempo di salvare l’universo”.

L’attrice Sydney Sweeney è diventata un nome importante per Sony Pictures, considerando che l’interprete sarà co-protagonista di Madame Web al fianco di Dakota Johnson. In televisione la Sweeney ha già partecipato a The White Lotus e a Euphoria, partecipazioni che le hanno consentito di guadagnare una nomination agli Emmy Awards.

Ricordiamo che Barbarella è una serie a fumetti creata da Jean-Claude Forest, e che nel 1968 è stata adattata per il cinema dal regista Roger Vadim, portando Jane Fonda a vestire i panni dell’eroina spaziale. Nonostante all’epoca il film non ottenne un grande successo ai botteghini, successivamente si guadagnò lo status di cult.

