Babbuino giallo: i figli delle femmine diventano indipendenti in fretta

La socialità nel mondo animale è comprendere l’influenza dei comportamenti sociali sulla vita degli animali. Un esempio è quello sul babbuino giallo, dove i figli delle femmine si rendono indipendenti dalle madri più velocemente degli altri. I ricercatori hanno studiato per 8 anni il comportamento di questa specie animale osservandone 75 individui in Zambia.

Gli studiosi hanno ricercato possibili fattori influenzanti alcuni aspetti della vita dei loro figli. Gli esperti hanno scoperto che la maturazione comportamentale dei figli era quantificata in base al tempo utile a ogni esemplare immaturo per acquistare indipendenza. L’aumento del rango sociale delle madri e la presenza di un network sociale fra le madri e gli adulti del gruppo sono i fattori predominanti. Aumentano la probabilità di indipendenza dei loro figli in breve tempo.

Durante questo studio si è compreso anche che i babbuini che maturano e diventano indipendenti più velocemente hanno anche un vantaggio su quelli immaturi. Anche rispetto a coloro che ritardano il loro sviluppo comportamentale, ciò è dovuto al diverso ambiente sociale portato dalla differenza del ruolo sociale delle madri.

Studi futuri osserveranno se i babbuini che diventano prima indipendenti siano gli stessi che hanno successo anche nella vita adulta. Ecco che la socialità delle madri rappresenterebbe un ruolo adattivo a lungo termine, dando valide informazioni sull’evoluzione comportamentale di babbuini gialli e di altre specie.