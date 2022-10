Anche Apple TV+ avrà presto la pubblicità?

Anche Apple TV+ sta valutando di inserire la pubblicità prima dei suoi film e serie TV. Secondo il sito Digiday, il VP della divisione advertising di Apple avrebbe già incontrato diversi dirigenti delle principali agenzia pubblicitarie, proprio con l’obiettivo di individuare un potenziale partner per la piattaforma VoD.

Per il momento di definitivo non ci sarebbe ancora niente. A differenza della concorrenza, Apple TV+ deve ancora fare breccia nel cuore del grande pubblico. La diffusione del servizio – nonostante l’elevata qualità del catalogo – è ancora sotto alle aspettative di Apple. Per questo motivo, introdurre la pubblicità prima del dovuto rischierebbe di ostacolare la crescita di Apple TV+.

Apple spera di arrivare ad una posizione di compromesso. Se la pubblicità verrà veramente introdotta all’interno di Apple TV+, il numero di interruzioni dovrà essere particolarmente modesto, in modo da infastidire il meno possibile gli abbonati. L’idea, per il momento, è di mostrare un certo numero di spot prima dell’inizio di alcuni dei film e delle serie TV più seguite.

Nel frattempo, sia Netflix che Disney hanno già annunciato l’imminente arrivo della pubblicità sulle loro rispettive piattaforme. In entrambi i casi, le pubblicità non verranno mostrate a tutti gli abbonati, ma esclusivamente a quelli che sceglieranno una nuova sottoscrizione dal prezzo inferiore.