Aereo: pc e smartphone sono consentiti?

Se si fa un lungo viaggio in aereo capita di annoiarsi e quindi di voler passare il tempo con lo smartphone o il pc. In volo però non sempre sono consentiti.

Durante un lungo viaggio in treno capita di annoiarsi, ma succede anche in aereo. Ecco che viene voglia di usare cellulare o laptop per lavorare. A volte però in volo certi strumenti tecnologici possono causare interferenze con attrezzature presenti in cabina di pilotaggio. Ciò può causare, talvolta, seri problemi in volo.

Insomma, si può usare il pc in aereo? Computer e laptop si possono portare nel bagaglio a mano. Certe regole cambiano a seconda della compagnia aerea. Alcune possono permettere di imbarcare i dispositivi solo nella stiva e non in cabina. Altre compagnie ne permettono invece accesso libero senza regole, mentre alcune chiedono ai passeggeri di spegnerli in fase di decollo e atterraggio.

Il pc può essere usato nella modalità aereo che così non crea interferenze con le strumentazioni di bordo. Se non si possiede tale modalità, allora bisogna disconnettere il dispositivo da ogni connessione bluetooth prima del decollo. Il computer è permesso nel caso l’aereo metta a disposizione un wi-fi interno. Alcune compagnie lo forniscono gratis, altre con un costo aggiuntivo sul biglietto.

Gli smartphone e i tablet invece possono essere imbarcati nella cabina e rimanere accesi. Necessario però che lo smartphone sia in modalità aereo per tutto il volo. Inoltre, è consentita la connessione al wi-fi di bordo, se presente. Sempre consigliabile usare gli auricolari durante il volo.