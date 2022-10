Xbox, Project Keystone è la misteriosa console apparsa nell’ufficio di Phil Spencer?

Nei giorni scorsi, sulle mensole dell’ufficio di Phil Spencer è apparsa una console misteriosa, visibile nella foto che trovate qui sotto, pubblicata dallo stesso CEO di Microsoft Gaming per celebrare i 25 anni di Fallout. Stando ad alcune indiscrezioni apparse in rete, quella console potrebbe essere il tanto chiacchierato Project Keystone, la console Xbox per accedere in Cloud su Game Pass.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Secondo quanto riportato da Okami, la console presente in foto somiglia molto a quella apparsa sulle pagine di Windows Central a maggio di quest’anno. I diversi rumor parlano di una console capace di effettuare streaming fino a 4K in HDR (nonostante il limite attuale del flusso video di Xbox Cloud Gaming sia di 1080p), con supporto al remote play da console Xbox presente sotto la stessa rete wi-fi e con possibilità di accedere all’intero catalogo di giochi cloud su Xbox Game Pass.

Rumored details on Project Keystone. • $99 with controller

• 4K HDR streaming (xCloud is currently capped at 1080p)

• Play games you own or from Xbox Game Pass

• Remote play from Xbox consoles in your house

• Full Xbox dashboard with support for parties, Discord and DVR. pic.twitter.com/Zjl9U16gZY — Okami Games (@Okami13_) October 10, 2022

Inoltre, Project Keystone includerà una dashboard Xbox con tanto di supporto per i party, per Discord e per le funzionalità DVR. La console dovrebbe essere venduta ad un prezzo di circa 99 dollari con un controller incluso nella confezione.