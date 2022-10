Vigilantes e addetti alle pulizie: lavoratori più richiesti

Il rientro in ufficio ha cambiato il mondo delle occupazioni del lavoro in somministrazione. La maggior parte dei lavori più ricercati sono office manager, receptionist, addetti alla vigilanza e alle pulizie. I dati sono riportati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione. Queste informazioni sono relative a 650 aziende e a 500mila professionisti.

Gli eventi ripartendo hanno creato un aumento di richiesta di personale per gli eventi spingendo l’occupazione giovanile durante l’estate. A Torino c’è stato il boom di richieste di steward, hostess e lavoratori per eventi (40%). Nei primi dieci posti in classifica tra le figure più ricercate ci sono corrieri, magazzinieri, autisti, mulettisti. Tutto dovuto agli acquisti online e al commercio elettronico. In calo ci sono operai e addetti di produzione nel settore industriale e manifatturiero, in precedenza erano al primo posto e ora al terzo.

Il settore che invece riporta un disallineamento fra offerta e domanda riguarda cuochi, camerieri, lavapiatti e aiuto cuochi. A Milano il 20% è relativo a questo tipo di offerte. Qui infatti le ricerche di tali figure sono in netta ripresa, ma mancano candidati.

A livello geografico la domanda è più alta, ad esempio, in Friuli-Venezia-Giulia, (67,5% di richieste di personale). Poi dopo si classificano Emilia-Romagna e Lombardia. La domanda invece è più contenuta in Veneto, mentre un calo è registrato in Piemonte. Su questa regione a pesare è il flop del settore automotive-metalmeccanico. Ciò a causa di scarse materie prime, dell’aumento dei costi e delle complicanze della catena produttiva.