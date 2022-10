Twitch difende la ripartizione 50/50 delle entrate con gli streamer: “le vostre dirette hanno costi esorbitanti”

In occasione di un’intervista con Eurogamer, il N.1 della divisione monetizzazione di Twitch, Mike Minton, ha difeso la controversa scelta di rivedere la ripartizione delle entrate delle donazioni, passate da un rapporto 70/30, favorevole agli streamer, alla nuova suddivisione 50/50.

Voglio che sia molto chiaro che io e la mia squadra abbiamo lavorato a lungo, al 100% delle nostre forze, per garantire e migliorare la capacità degli streamer di generare reddito. Abbiamo dovuto prendere una decisione che assicuri la tenuta a lungo termine di questo sistema, in modo che tutti possano guadagnare di più e che anche la prossima generazione di streamer possa avere le stesse opportunità della vecchia guardia.

Abbiamo davvero esaminato ogni opzione sul tavolo. Ci siamo chiesti: ‘possiamo davvero offrire a tutti la suddivisione 70/30 in modo ampio e indiscriminato?’ La risposta è no. Semplicemente Twitch non può farlo, non senza compromettere la sua esistenza sul lungo termine