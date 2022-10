Titans 4: il teaser trailer e i primi contenuti rivelano l’impronta soprannaturale e dark della stagione

In occasione del New York Comic-Con 2022 sono state rivelate le prime clip di Titans 4, con Nightwing in azione, e con Lex Luthor e Mother Mayhem. Ma le novità non sono finite con i filmati, considerando che, successivamente, è stato diffuso anche il teaser della serie TV. I filmati hanno rivelato la matrice fortemente soprannaturale e dark della nuova stagione, legata in particolare al personaggio di Raven.

Questo è il teaser trailer di Titans 4.

Nel filmato si sentono delle voci che richiamano parole riconducibili al personaggio di Raven ed all’arrivo di Brother Blood. Essendo il character mezza umana e mezza soprannaturale, la presenza di figure come quella di Brother Blood creano un ponte con il passato di Raven. Le parole pronunciate nel teaser sono “Azarath, Metrion, Zinthos!”, riconducibili ad un canto di Raven utilizzato nei fumetti per fare degli incantesimi. La parola “Azarath ” è riconducibile alla casa di Raven e del suo popolo, gli Azar, da sempre improntato sul pacifismo. Nei fumetti Raven si distacca dal suo popolo, per entrare in una dimensione diversa, legandosi ai Teen Titans. La presenza di questi simboli e personaggi alluderebbe ad un cambio di prospettiva del character, che verrà maggiormente influenzato dalla sua natura diabolica? Di certo c’è che le figure collaterali legate a Raven avranno una grande importanza in Titans 4.

Del resto la presenza di Brother Blood, che possiamo vedere nelle immagini qui sotto, fa intendere come i richiami al passato diabolico del personaggio saranno più che presenti. La cura nei confronti del look del personaggio si vede, e prende spunto dalla run fumettistica di George Perez sui New Titans. Nei fumetti il character è il leader del culto chiamato Church of Blood, adorato dal padre malefico di Raven. Si tratta quindi di uno dei villain più pericolosi ed oscuri dell’universo DC Comics.

he will rise. enjoy a first look at #brotherblood in season 4, based on the #newteentitans comics 🩸 #DCTitans pic.twitter.com/ikJ2joB5YT — DC Titans (@DCTitans) October 4, 2022

Ricordiamo che l’interprete Joseph Morgan ha già vestito i panni di Klaus Mikaelson in The Vampire Diaries. Ma il personaggio di Brother Blood non sarà l’unico a fare il suo esordio in Titans 4, considerando che vedremo anche Mother Mayhem, Jinx e Lex Luthor.

E proprio quest’ultimo, considerato una delle figure più diaboliche (anche se non in senso soprannaturale), è stato mostrato in una nuova clip di Titans 4. In questo filmato il character di Lex Luthor, interpretato da Titus Welliver, trova il modo per disturbare i computer dei Titans, perché intenzionato a interagire con Superboy.

Infine, l’ultima clip ha a a che fare Mother Mahyem, colei che è la figura più significativa della Church of Blood, ed è anche la madre di Brother Blood. Il personaggio ha avuto come figure alterego nei fumetti Anna Resik e May Bennett. La sua prima apparizione nei comics è avvenuta in New Titans #21 nel 1982.

La quarta stagione di Titans uscirà negli Stati Uniti il 3 novembre su HBO Max. In Italia la serie è disponibile su Netflix.