The Winchesters: Tom Welling nel cast del prequel di Supernatural, tutti i dettagli sul suo ruolo

Tom Welling è stato ingaggiato nel cast di The Winchesters, la serie prequel di Supernatural. Ecco il suo ruolo.

Gli appassionati di serie TV dei primi anni duemila saranno contenti di sapere che il protagonista di Smalville, Tom Welling, è entrato a far parte del cast di The Winchesters, la serie prequel di Supernatural. Due titoli importanti della televisione de primi duemila si uniscono per un progetto molto atteso.

Il ruolo che Tom Welling avrà in The Winchesters sarà quello di Samuel Campbell, il padre di Mary, il personaggio interpretato da Meg Donnelly. L’annuncio è stato dato durante il New York Comic-Con 2022, con lo stesso Tom Welling sul palco del panel.

Il character di Samuel Campbell è stato descritto come un cacciatore navigato, capace di insegnare a Mary tutto ciò che sa, e, ovviamente, è da considerare il nonno di Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), i protagonisti di Supernatural. Il personaggio apparirà nel settimo episodio. Lo showrunner della serie, Robbie Thompson, ha detto su questa apparizione:

Quando abbiamo fatto il casting del personaggio, abbiamo pensato a qualcuno che potesse subito entrare nella sua storia. Jensen e Danneel hanno parlato di Tom Welling, e subito abbiamo pensato che fosse la persona adatta per il ruolo. Tom è un grade attore ed una persona fantastica, e siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella famiglia Winchester e di Supernatural.

Il primo episodio di The Winchesters farà il suo esordio proprio oggi negli Stati Uniti, su The CW.