Sigarette elettroniche usa e getta: i rischi per la salute

Non si tratta delle tradizionali sigarette elettroniche ricaricabili, ma di vaporizzatori usa e getta molto colorati e aromatizzati. Una moda ormai tra i più giovani e anche tra gli adolescenti. Ci sono però dei rischi per la salute e l’ambiente, ecco quali sono.

Il primo è la nicotina, a volte, contenuta da tali dispositivi. In fondo, è la sostanza che rende dipendenti i fumatori. Poi c’è l’aroma che ha effetti non ancora noti. Gli e-liquid sono dentro a questi vaporizzatori con o senza nicotina. Essi contengono molti aromi che dopo l’inalazione hanno conseguenze ancora sconosciute. Ecco che la sigaretta elettronica usa e getta potrebbe diventare per i giovani un traino per giungere alle sigarette vere e proprie. Le sigarette elettroniche usa e getta quindi si trasformano in un veicolo di dipendenza dalla nicotina anche per i giovani non fumatori.

Queste sono le conseguenze negative e le preoccupazioni per la salute dei consumatori, ma ci sono anche quelle per l’ambiente. Le sigarette elettroniche usa e getta hanno vita limitata. Esse vanno gettate nella raccolta differenziata, nei box delle batterie usate o dei rifiuti elettronici. Oltre agli errori che le persone fanno nel buttarle in modo sbagliato, dall’altra è proprio l’usa e getta che non va bene. Un metodo che non rispetta l’ambiente e che ci consiglia di evitare prodotti come questi.