Offerte Amazon: Razer Kishi per Android a metà prezzo con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto questo fantastico controller per Android della Razer: si tratta del Kishi, un controller adattabile per smartphone che permette di giocare a tutti i giochi presenti sullo store con dei comandi più comodi del classico touchscreen.

Il massimo delle prestazioni di gioco, sempre e ovunque. Si tratta di un controller da gioco universale, adatto alla maggior parte dei dispositivi Android e progettato per offrire comandi da console nel gaming mobile.

Quello che abbiamo in questo prodotto sono delle levette analogiche cliccabili per un input e un feedback tattile migliorato, una latenza vicina allo zero, una porta USB-C per caricare il dispositivo e un design ergonomico pensato per non affaticare le mani del giocatore. Inoltre, attaccando un cavo di ricarica al controller mentre giocherete, potrete caricare allo stesso tempo anche il vostro smartphone, così da non dovervi fermare in caso di batteria scarica.

Il design versatile del controller consente di allargarlo e adattarlo a numerosi telefoni, fornendo una presa sicura che non si allenterà mai.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.