Offerte Amazon: Disney Villainous in super sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano quest’oggi Disney Villainous di Ravensburger a un prezzo che risulta nettamente scontato, considerando infatti che al momento il gioco da tavolo può essere acquistato dagli appassionati in maniera alquanto conveniente.

Disney Villainous di Ravensburger è attualmente infatti comprabile sulla pagina ufficiale di Amazon per soli 36,99€, con uno sconto del 38% rispetto al totale che rende di conseguenza l’offerta di sicuro da non lasciarsi scappare per tutti coloro che sono interessati al gioco da tavolo in questione.

Il gioco da tavolo asimmetrico in questione vede come protagonisti 6 famosi Cattivi Disney: Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori, con i giocatori che, in partite che vanno da un totale di due a sei massimo utenti, hanno lo scopo di costruire una strategia per sconfiggere i nemici.

Il link a cui potete accedere qui di seguito permette di mettere mano sul gioco da tavolo in questione a un prezzo che risulta nettamente scontato, e permette quindi di divertirsi con l’esperienza in questione a tema Disney risparmiando notevolmente in maniera alquanto conveniente, prima che il costo da sborsare possa risalire.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte Esclusive Prime di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.