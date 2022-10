Offerte Amazon: Descent: Leggende delle Tenebre in sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto una fantastica riedizione di un gioco da tavolo: parliamo di Descent: Leggende delle Tenebre, gioco da tavolo fantasy davvero ben strutturato e con degli elementi costruttivi molto interessanti. Il prodotto è venduto al prezzo scontato di 110,99€, un’affare se si pensa al prezzo originale.

Gli Uthuk Y’llan, barbari corrotti dall’influsso demoniaco, minacciano il regno di Terrinoth e i servi non morti di Waiqar l’Immortale si avventurano oltre i loro confini. Descent: Leggende delle Tenebre è un dungeon crawler collaborativo in cui i giocatori dovranno unire le forze per contrastare le forze demoniache in 16 entusiasmanti missioni della campagna Sangue e Fiamme.

Le componenti all’interno della confezione sono 40 miniature, 18 Tessere Mappa, 150 Segnalini, 8 bustine plastica, 174 carte, 6 Sottostrati, 47 Terreni 3D, 12 Dadi Speciali, 16 indicatori di colori, 1 Inserto Assemblaggio dei componenti, 1 Guida all’Ambientazione. Il gioco presenta anche un’app di supporto che guiderà i giocatori durante la loro avventura, così da poter gestire le imprese.

