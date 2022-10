iPhone 13, corsa agli smartphone usati: dopo il lancio degli iPhone 14 i prezzi sono saliti

Il lancio dei nuovi iPhone 14 ha provocato una corsa ad accaparrarsi i vecchi modelli, con la conseguenza che, invece di scendere, il prezzo dell’usato è notevolmente salito. Non è ancora un buon momento per acquistare un iPhone 13 sperando in una buona occasione.

Vi basti pensare che per mettere le mani su un iPhone 13 Pro bisogna ancora spendere un minimo di 1.000€, mentre su eBay – acquistando da altri utenti – difficilmente si scende sotto gli 850€. Prezzi decisamente impegnativi, se si conta che i nuovi iPhone 14 sono ormai disponibili dallo scorso mese e che, con una scheda tecnica leggermente migliore, almeno in teoria, dovrebbero avere un maggiore appeal sui consumatori.

Peraltro questo fenomeno è praticamente inesistente all’interno del mercato Android, dove in genere il prezzo degli smartphone crolla verticalmente nelle ore immediatamente successive all’annuncio dei nuovi modelli.

Secondo un’indagine di CounterPoint Research, il prezzo degli iPhone 13 di seconda mano (ricondizionati inclusi) è salito in media dell’11%. L’annuncio dei nuovi iPhone 14 ha provocato un aumento della domanda per i modelli più vecchi, complici i molti utenti che speravano di riuscire ad effettuare il tanto sognato passaggio da Android ad iOS ad un prezzo di convenienza. Gli aumenti riguardano indiscriminatamente sia i modelli entry-level (iPhone 13 e 13 Mini), sia i modelli high-end (iPhone 13 Pro e 13 Pro Max).

Curiosamente, questo assalto al mercato dell’usato non sembra aver cannibalizzato le vendite dei nuovi iPhone 14, che pare stiano andando molto bene. È l’ennesima prova di come la domanda per gli smartphone della Apple sia altissima e si mantenga costante negli anni.