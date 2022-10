Gorilla e scimpanzé: amicizia duratura

Dopo vent’anni in un parco nazionale del Congo è stata comprovata l’amicizia fra primati. La parte curiosa è che il rapporto di amicizia riguarda specie diverse di scimmie. In particolare, gorilla e scimpanzé che convivono nelle stesse foreste imparando a stringere legami sociali fra loro anche lunghi nel tempo.

Il parco nazionale del Congo è il Nouabalé-Ndoki, dove convivono due razze di primati che si contendono gli spazi del territorio. La studiosa Crickette Sanz della Washington University ha trascorso tanto tempo ad analizzare le interazioni regolari e ripetute fra esemplari di specie differenti. Si tratta di un periodo tra il 2000 e il 2020 in relazione al Triangolo di Goualogo.

Si sono registrato tantissime interazioni fra gorilla e scimpanzé. I primati possono legare in modo duraturo fra loro. Ad esempio il membro di una specie può abbandonare il suo gruppo per ricercare un altro tipo di esemplare con cui aveva stretto amicizia. In passato si era svelato che questo rapporto di interazione potesse giovare a entrambe le specie per la ricerca o condivisione di cibo.

In altri casi per esemplari più giovani la causa dell’interazione potrebbe essere anche il giocare insieme. Il gioco è un’opportunità unica per l’apprendimento dei cuccioli. L’unico rischio di queste interazioni e di un’amicizia duratura è la possibile trasmissione di malattie fra scimpanzé e gorilla.