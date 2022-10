Deadpool 3, I Fantastici Quattro, Blade e Secret Wars sono stati spostati a nuove date

Dopo che il The Hollywood Reporter aveva rivelato la pausa produttiva per Blade, sono arrivati gli annunci degli spostamenti di data d’uscita al cinema di diversi progetti dei Marvel Studios. Stiamo parlando di Blade, Deadpool 3, I Fantastici Quattro, Secret Wars, e altri ancora.

Ecco le nuove date di distribuzione: Deadpool 3 arriverà al cinema l’8 novembre 2024, Blade uscirà il 6 settembre 2024, I Fantastici Quattro è programmato per il 14 novembre 2025, un film Marvel ancora non rivelato arriverà in sala il 7 novembre 2025, Avengers: Secret Wars uscirà l’1 maggio 2026, mentre un altro titolo Marvel programmato per l’1 maggio 2026 è stato rimosso dal calendario delle uscite Disney.

Considerando il sollevamento dall’incarico di regista di Blade di Bassam Tariq, era prevedibile che il lungometraggio subisse uno slittamento di distribuzione, considerando che il film sarebbe dovuto arrivare in sala a novembre 2023, ma è probabile che la produzione stessa inizierà nei primi mesi del prossimo anno. Per quanto riguarda altri titoli, invece, solo pochi giorni fa è stato annunciato per Deadpool 3 l’inserimento nel cast, al fianco di Ryan Reynolds, di Hugh Jackman, che ritornerà con il suo Wolverine, e farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.