Belle & Sébastien: Next Generation, trailer della nuova versione live action

Tornano i due inseparabili amici in una nuova versione ammodernata: il 17 novembre arriva nei cinema Belle & Sébastien: Next Generation. Ecco il trailer.

11—Ott—2022 / 10:38 AM

A distanza di quattro anni dall’ultima versione, torna al cinema e in una veste tutta nuova il grande classico che ha conquistato intere generazioni. Belle & Sébastien: Next Generation, con la regia di Pierre Corè e Robinson Mensah Rouanet nei panni di Sébastien, sarà in sala dal 17 novembre, grazie a Notorious Pictures.

Sinossi:

Siamo ai giorni nostri e Sebastien, 10 anni, trascorre a malincuore le vacanze in montagna con la nonna e la zia, a rompere la monotonia delle sue giornate è l’incontro con Belle, un cane gigantesco e dolcissimo ma ingiustamente maltrattato dal suo padrone. Pronto a tutto pur di difendere e proteggere la sua nuova amica, Sébastien vivrà l’estate più emozionante della sua vita.

