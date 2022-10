È strano aver visto i due episodi precedenti in cui non c’è azione ma tutto si sta muovendo lentamente ma inesorabilmente. I pezzi stanno andando al loro posto e qualcosa di grosso sta per accadere, puoi sentire la tensione nell’aria. Iniziamo la recensione dell’episodio 5 di Andor dicendo che Luthen Rael invita Andor a unirsi a una missione per rubare il libro paga di un settore imperiale, senza nessun altro posto dove andare Andor accetta l’offerta.

Dopo il fiasco su Ferrix, l’Impero ha preso il controllo del pianeta e Syril Karn è stato licenziato e lui torna al posto di sua madre. Mon Mothma e Luthen Rael hanno una riunione in cui discutono dell’incorporazione di un nuovo membro nel loro “cerchio”.

La famiglia è il fondamento della società, sia nelle storie reali che in quelle immaginarie. Buona famiglia, cattiva famiglia o nessuna famiglia; indipendentemente da quale qualcuno ha, non si può negare come influisca sulla nostra prospettiva del mondo, sui valori, sulle interazioni sociali e sullo sviluppo come esseri umani.

Per capire personaggi come Anakin Skywalker, Rey, Cassian Andor, Din Djarin, Assajj Ventress, ecc, è fondamentale conoscere il loro rapporto con le persone che considerano la loro famiglia.

Syril Karn non fa eccezione, nei primi episodi abbiamo incontrato un rigido ufficiale che era pienamente impegnato nel suo dovere ma con il passare del tempo è diventato evidente quanto Karn sia veramente inesperto e incompetente. La sua missione fallita fu l’ultimo chiodo nella bara di Preox-Morlana, facendo sì che l’Impero prendesse completamente il controllo delle loro operazioni e che Syril Karn perdesse il lavoro.

Senza un posto dove andare, è tornato con sua madre, una donna che si prende cura di lui ma ha uno strano modo di dimostrarlo. La sua aggressività passiva e i commenti pieni di “te l’avevo detto” non rendono le cose più facili per suo figlio. Almeno ha un piano di riserva per aiutare suo figlio…

Il sospetto è che Harlo sia un uomo in una posizione in cui possiede un certo livello di influenza, non credo che sarebbe la cosa più facile incorporare un ex Corpo di sicurezza che è stato licenziato in modo così disonorevole. D’altra parte, l’Impero è tanto potente quanto corrotto, il nepotismo esiste a tutti i livelli, quindi è più che possibile per Syril ottenere un lavoro “più adatto”. Di seguito il trailer ufficiale pubblicato su YouTube:

Mon Mothma

Continuiamo la recensione dell’episodio 5 di Andor dicendo che Syril Karn ha un ruolo importante in questa storia, ma non si sa ancora come influenzerà Cassian Andor, ma una cosa è certa, il volto dell’uomo che ha causato la sua disgrazia è scolpito nella memoria di Karn e non lo lascerà andare così facilmente.

Mon Mothma è una senatrice del Senato Imperiale, rappresenta Chandrila, il suo pianeta natale. Sin dalle Guerre dei Cloni, Mothma ha messo in dubbio i metodi e le politiche di Palpatine. Ha avuto riunioni segrete con altri senatori (tra cui Bail Organa e Padmé Amidala) per pensare a come ridurre l’influenza di Palpatine. È sempre stata una persona che si preoccupa degli altri e crede in modo non ironico nella democrazia, Mothma è uno dei pochi politici con una bussola morale.

Questo è il motivo per cui è strano provare a immaginarla mentre sposa qualcuno come Perrin Fertha, un uomo a cui non potrebbe importare di meno di ciò che accade in altre regioni della galassia. Sono poli completamente opposti, mentre Mothma spinge attivamente per azioni che potrebbero giovare ai pianeti meno fortunati, Perrin non si preoccuperà nemmeno di imparare il nome dell’autista, e invitando Sly Moore a una cena nella loro stessa casa, è chiaro che non lo è allineato con ciò che rappresenta.

Anche Leida, la figlia di Perrin e Mon Mothma, non è una fan di sua madre. Non appena Mothma le ha detto di prenderla ha espresso il suo desiderio di andare con suo padre, ma Perrin ha detto a Leida di chiarirlo con Mothma. Quando le è stato chiesto quale fosse il problema, Leida non ha potuto dare una risposta adeguata e ha affermato che si trattava solo dell’ego di sua madre, cosa di cui Perrin sembrava godere.

Leida è un’adolescente, ha un’età in cui è naturale sfidare i suoi genitori, avere genitori che fanno politica non è facile; giornate impegnative, tutto è programmato, un numero assurdo di regole e c’è poco o nessun tempo per il divertimento.

Leida è stanca di questo, ma non possiamo fare a meno di sentirci male per Mon Mothma. È già sotto pressione su come l’Impero gestisce tutto, per lo meno dovrebbe sentirsi supportata dalla sua stessa famiglia. Ovviamente, ci sono due aspetti in ogni storia e forse potremmo saperne di più su come è successo, ma spero che alla fine mostrino a Mothma un po’ di supporto, ne avrà bisogno.

La fiducia è tutto

Torniamo al nostro Cassian che è in giro da pochi giorni e quasi nessuno si fida di lui, ma come potrebbero? Hanno pianificato questa operazione per mesi e uno sconosciuto è stato introdotto all’ultimo minuto.

Lavorare in team è sempre impegnativo, se la vita di tutti è a rischio la difficoltà aumenta esponenzialmente.

Cassian è una persona abituata a mentire e manipolare gli altri, lo ha fatto sin dal primo episodio. Vederlo incontrare persone inaffidabili come lui è molto interessante.

Ora è l’outsider, lo sconosciuto, alcuni membri come Vel o Nemik lo accettano quasi immediatamente, ma Gorn, Taramyn e Skeen sono molto scettici, al punto che Skeen punta un coltello alla gola di Cassian e prende il cristallo costoso che Luthen gli ha dato.

Vel calma tutti e convince Skeen a restituire il cristallo, ma Cassian sa che se ci sarà un futuro alterco con gli altri membri della squadra non finirà bene per lui, quindi decide di essere aperto e onesto per la prima volta. La sua ragione potrebbe non essere quella che gli altri si aspettavano, ma è sufficiente che lo accettino nel gruppo.

Alla fine dell’episodio, possiamo persino vedere Luthen avere dei dubbi sulla missione e su Andor. Ha incontrato un uomo abile ma spaventato e lo ha portato con il resto della squadra, non c’è da stupirsi perché si sente a disagio. Sa che una cosa è leggere la storia di qualcuno e qualcosa di completamente diverso è in realtà conoscere la detta persona, le persone possono comportarsi in modi imprevedibili quando sono sotto pressione estrema.

Ma se questa missione avrà successo, è sicuro che Cassian si guadagnerà la fiducia e il rispetto di tutte le persone coinvolte.

Ognuno ha la propria ribellione

Ci avviamo alla conclusione dell’episodio 5 di Andor e l’Impero ha distrutto migliaia di case, dilaniato milioni di famiglie e devastato innumerevoli pianeti. Ci sono molte ragioni per odiare l’Impero, alcune potrebbero essere considerate più “nobili” di altre, ma ciò che alla fine conta è la dedizione alla causa.

Andor, Mon Mothma, Saw Gerrera o Luthen Rael, e tutti nella ribellione vogliono combattere per una galassia migliore, le ragioni variano tra odio, denaro, vendetta o libertà e i metodi utilizzati sono ancora più diversi; sabotaggio, spionaggio, omicidio o diplomazia.

Penso che sia incredibile come qualcosa possa unire così tante persone così diverse da combattere per una singola cosa. L’Alleanza Ribelle è sempre sopraffatta e senza armi, ma ha un’arma molto potente che consente loro di prosperare nelle circostanze più difficili: determinazione.

Usiamo Skeen, Gorn e Nemik come esempio. Skeen vuole vendicarsi per la morte di suo fratello, Gorn ha perso la donna che amava e Nemik crede veramente nell’idea della libertà. Se li confrontiamo con l’ufficiale imperiale standard, cosa otteniamo? un lavoratore medio più preoccupato per le quote e per ottenere una promozione (o evitare la retrocessione) che per il successo dell’Impero.