Wendell & Wild: trailer ufficiale del nuovo film di Henry Selick

Henry Selick e Jordan Peele presentano Wendell & Wild, nuovo film d'animazione in arrivo su Netflix giusto in tempo per Halloween.

Il regista Henry Selick (Nightmare Before Christmas, Coraline e la porta magica) e il produttore Jordan Peele (Nope, Noi, Scappa – Get Out) danno vita a un’emozionante avventura spettrale nel nuovo film in stop motion Wendell & Wild, in arrivo su Netflix il 28 ottobre e di cui possiamo oggi ammirare il trailer ufficiale.

I personaggi principali sono una coppia di fratelli demoni interpretati nella versione originale dalle leggende della comicità Key & Peele. I due protagonisti spingono con l’inganno la problematica adolescente Kat Elliott (Lyric Ross) a riportarli nel mondo dei vivi dall’aldilà, scatenando il caos. Guarda Wendell & Wild e il suo cast d’eccezione guidato da Angela Bassett, James Hong e Ving Rhames dal 28 ottobre, solo su Netflix.

Leggi anche: