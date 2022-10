Starfield: ex-sviluppatore parla delle sfide affrontate nel dare vita ad un progetto così grande

Nate Purkeypile, un ex-sviluppatore di Bethesda, ha parlato delle sfide che ha il team ha dovuto affrontare nel dare vita ad un progetto così vasto come Starfield. Purkeypile ha rivelato che la difficoltà più grande è stata riuscire a creare un nuovo universo da zero, dando forma ad un’immaginario inedito che va concepito in ogni minimo dettaglio.

Ci sono tanti particolari che passano sott’occhio. Ad esempio come fare la forma dei pannelli di metallo, quali colori usare, quali materiali sono a disposizione dei cittadini, come differenziare un’area dall’altra. È molto più complesso rispetto a creare un sequel di qualcosa che esiste già. Se vi dicessi il numero di concept creati solo per i pannelli di metallo rimarreste a bocca aperta.

Del resto, parliamo di una produzione davvero enorme. Purkeypile ha sottolineato come questo sia il progetto più ambizioso di Bethesda e di come il team non abbia mai impiegato un numero così elevato di risorse. “Il livello di ambizione di questo progetto è diverso dai lavori precedenti di Bethesda”, spiega Purkeypile, “tutti i videogiochi passati dello studio, da Fallout 3 a Skyrim a Fallout 4, sono stati realizzati da un solo team. Fallout 76 ha richiesto un po’ di aiuto esterno, ma il grosso del lavoro è stato fatto da Bethesda Austin e Maryland. Starfield in confronto è molto più grande, ci sono circa 500 persone al lavoro sul progetto, mentre per Fallout 76 erano 200 al massimo”

Recentemente, anche il compositore del gioco Inon Zur ha sottolineato la grandezza del progetto, rivelando che il titolo sarà un gioco molto profondo incentrato su delle tematiche esistenziali.

Starfield sarà disponibile nel 2023 su PC e console Xbox. Sarà disponibile al lancio anche per gli abbonati all’Xbox Game Pass.

