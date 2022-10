New Tales From The Borderlands è entrato ufficialmente in fase gold

New Tales From The Borderlands è ufficialmente entrato in fase gold. Il titolo targato Gearbox Software è dunque pronto per essere pubblicato.

Tramite un tweet condiviso dall’account ufficiale del franchise, Gearbox Software ha annunciato che New Tales From the Borderlands è ufficialmente entrato in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato.

It's official! New Tales from the Borderlands has GONE GOLD. See y'all on 10/21! 👉https://t.co/BsJr6zjlvX pic.twitter.com/2nE5wRgeWG — Borderlands (@Borderlands) October 7, 2022

L’annuncio conferma dunque che il titolo non subirà ritardi e che arriverà nei negozi, come previsto, il 21 ottobre 2022. Sviluppato questa volta da Gearbox Software, il gioco offrirà nuovi volti, nuove storie, nuovi contenuti, ma senza rinunciare allo stile e al tratto distintivo che caratterizza da sempre il folle immaginario di Bordelands.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Lotta contro gli spietati oligarchi in questa avventura narrativa!Nel contesto di una metropoli stravolta da una guerra perenne come Promethea, giocherai nei panni di Anu, Octavio e Fran durante il giorno peggiore delle loro vite. Aiuta questi tre adorabili perdenti mentre puntano a cambiare il mondo (e forse anche a salvarlo)!

In una metropoli stravolta da una guerra perenne come Promethea, giocherai nei panni di Anu, Octavio e Fran durante il giorno peggiore delle loro vite. Aiutali mentre puntano a cambiare il mondo (e forse anche a salvarlo)!

Incontra un’accozzaglia di disadattati, robot assassini e armi parlanti in questa lotta verso il vertice! È ora di lottare contro lo sfruttamento e l’avidità delle grandi aziende. È ora di rendere il caos il tuo lavoro.

Il gioco sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.