Kiev sotto i missili, colpito anche il centro di ricerca e sviluppo di Samsung

Verso le 8:30 di questa mattina, fuso orario ucraino, la Russia ha colpito Kiev, la capitale dell’Ucraina, con una violenta pioggia di missili. Il grosso degli attacchi è stato concentrato nei quartieri centrali della città. Secondo gli analisti, si tratterebbe di un’azione di rappresaglia ordinata dopo l’esplosione che ha danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea, avvenuta lo scorso sabato.

In pochi minuti la Russia ha sparato decine di missili contro la capitale. Uno dei missili avrebbe colpito anche l’istituto di ricerca e sviluppo di Samsung Ucraina. Al momento le notizie sono ancora confuse e frammentarie. Secondo alcune fonti il centro sarebbe stato solamente sfiorato, provocando comunque degli importanti danni. Altre fonti invece sostengono che il centro sia stato colpito direttamente.

Vale la pena di sottolineare che il quartiere in cui si trova la sede di Samsung ospita anche gli uffici della DTEK, un’importante compagnia energetica ucraina – che forse era uno degli obiettivi principali dell’attacco.

Il centro R&D in Ucraina è stato fondato nel 2009. In un video condiviso su Twitter si vede il grattacielo che ospita gli uffici di Samsung avvolto da una minacciosa colonna di fumo. A prescindere dal sito dell’impatto, l’edificio ha chiaramente riportato degli ingenti danni e parte di una delle facciate è stata sventrata. I russi non hanno colpito soltanto la capitale, le autorità hanno segnalato esplosioni anche a Dnipro, Leopoli e Zaporizhzhia.

Valeriy Zaluzhny, il generale incaricato di guidare e coordinare gli sforzi di resistenza dell’esercito ucraino, sostiene che la Russia abbia lanciato complessivamente 75 missili contro il Paese, ma che 41 di questi sarebbero stati intercettati e neutralizzati dal sistema di difesa aereo. Molti missili avrebbero colpito alcune importanti infrastrutture energetiche, il Ministero degli Interni ha avvisato la popolazione che in queste ore dovranno aspettarsi interruzioni della luce, dell’acqua e delle comunicazioni.