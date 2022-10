iPhone 14, il rilevamento incidenti di Apple ha un problema con le montagne russe

L’iPhone 14 ha un problema con le montagne russe. Le attrazioni più adrenaliniche dei parchi tematici rischiano di mandare in tilt la funzione che è in grado di rilevare gli incidenti stradali – e chiamare i soccorsi automaticamente.

Grazie agli accelerometri di ultima generazione e al machine learning, i nuovi iPhone 14 e gli Apple Watch di ultima generazione sono in grado di capire quando l’utente è stato coinvolto in un violento incidente stradale. In questi casi, il telefono inizia a vibrare dando via ad un countdown: se l’utente non interrompe il conto alla rovescia, iOS dà per scontato che abbia perso i sensi e quindi provvedere a chiamare in autonomia i soccorsi. È chiaramente una funzione di estrema utilità, potenzialmente in grado di salvare vite umane.

Peccato che, nel progettarla, Apple non abbia preso in considerazioni i parchi tematici. La protagonista di questa vicenda si chiama Sara White, una dentista dell’Ohio che si era concessa un giorno di svago nel parco di divertimenti Kings Island. La White tra le altre giostre, aveva deciso di salire anche su Mystic Timbers, un roller coaster estremamente adrenalinico con diverse inversioni, brusche discese e frenate repentine. Ed è proprio una delle tante brusche decelerazioni della montagna russa ad aver mandato in confusione il suo iPhone 14, che aveva tenuto nel marsupio per tutta la durata dell’attrazione. Ovviamente il telefono ha registrato l’improvviso passaggio da una velocità elevata a zero come un incidente stradale, attivando la normale routine d’emergenza. E così è partito il coundown. Ma ovviamente la donna non si è accorta di nulla: difficile notare le vibrazioni del telefono, quando sei a testa in giù ad una velocità di 85 Km/h.

Da quando sono usciti gli iPhone 14 il 911 è stato sommerso da SOS generati per errore

Morale? L’iPhone 14 ha chiamato i soccorsi facendo partire la classica voce pre-registrata: “Il proprietario di questo iPhone ha avuto un grave incidente stradale e non risponde al telefono”. Gli operatori del 911 hanno quindi provveduto a chiamare a loro volta la donna, ma anche in questo caso senza ottenere risposta. Le ambulanze sono partite in grande velocità assieme ai soccorritori per recarsi tempestivamente sul posto, salvo scoprire che non c’era stato nessun incidente.

Come racconta il Wall Street Journal, non si è trattato di un caso isolato. Da quando sono usciti i primi iPhone 14 era già successo altre cinque volte. E questo soltanto in Ohio, perché casi del genere sono stati registrati anche a Chicago, dove si trova il parco tematico Six Flags Great America.

Nel frattempo alcuni parchi tematici hanno iniziato ad installare dei cartelli, raccomandando ai proprietari dei nuovi iPhone 14 di attivare la modalità aereo prima di salire sulle montagne russe. Sarebbe l’unico modo per evitare un falso positivo, dato che attualmente gli iPhone 14 non prevedono la possibilità di disattivare manualmente il rilevamento degli incidenti stradali.