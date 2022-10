Droni: usati come aerotaxi dalla polizia spagnola

In Spagna la polizia ha deciso di avvalersi di droni per il trasporto di persone. Lo scopo è l’utilizzo di questi strumenti per sicurezza e gestione emergenze.

10—Ott—2022 / 10:00 AM

La polizia spagnola desidera utilizzare i droni per il trasporto di persone. I droni più piccoli già esistenti verranno affiancati dai nuovi modelli. Il traguardo grazie ai droni è operare per la sicurezza o la gestione delle emergenze. Un modo per tutelare la popolazione.

Ecco che gli aerotaxi verranno usati dalla polizia spagnola come strumento di trasporto ufficiale. Lo scopo è espandere l’impiego di tali velivoli a pilotaggio remoto in caso di rifornimenti di attrezzature durante casi di emergenza. Questi possono essere incidenti nucleari, biologici, chimici o radiologici.

Sta già volando! Il veicolo aereo autonomo di @ehang ha effettuato il suo primo volo in #Spagna. Questo #drone #EH216 fa parte del @policia Aerial Media Service e ha superato con successo tutti i voli di prova. Benvenuto #Megadrone #SomosTuPolicía.

messaggio della polizia spagnola sui social

I droni potrebbero quindi essere dei validi strumenti di sostegno per le forze dell’ordine. Piccoli grandi strumenti partoriti dalla tecnologia che oggi possono intervenire in circostanze anche molto pericolose e gravi, tutelando l’incolumità di agenti e poliziotti. I droni consentono anche grande velocità di azione arrivando facilmente e rapidamente anche in posti più isolati e impervi da raggiungere.