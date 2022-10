Alice nella Città: si parte con Marcel The Shell With Shoes On e tanti ospiti

Alice nella Città: apertura in festa con Marcel The Shell With Shoes On e ospiti come Russell Crowe, Paul Mescal, Mahmood e Emma Marrone.

Alice nella Città si avvia verso l’inaugurazione della sua XX edizione. Ad inaugurare la manifestazione diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre in parallelo alla Festa del Cinema di Roma, sarà il live action che ha conquistato critica e pubblico Usa “Marcel The Shell With Shoes On” di Dean Fleischer-Camp. Un gioiello di tenerezza e umorismo scelto non a caso per celebrare il ventennale di Alice nella Città e che conquisterà il pubblico e i tanti amici del cinema italiano che, insieme alle giurie e ad Every Child Is My Child Onlus di Anna Foglietta, parteciperanno a questa grande festa di apertura.

Numerosi gli ospiti italiani e internazionali attesi: oltre a Russell Crowe, i fratelli Dylan e Hopper Penn, l’idolo dei giovanissimi Paul Mescal, le star musicali più amate Mahmood, Emma Marrone, Casadilego, Luigi Strangis, grandi autori come Eric Lartigau, James Gray, Brando Quilici, Zoe Blu Sidel, Simon Reith, Luise Akoka, l’italiano Fabio Mollo.

Il programma di Alice nella Città si arricchisce di un nuovo titolo e riserva ancora diverse sorprese da annunciare. “Gente Strana – Watu Wa Ajabu”, mockumentary diretto da Marta Miniucchi e prodotto da Genoma Films, sarà presentato in anteprima come Evento Speciale venerdì 21 ottobre alle ore 15.00 al Cinema Giulio Cesare. Tra fiction, documentario e materiale d’archivio racconta una delle numerose missioni dell’organizzazione non governativa CEFA, ONG che festeggia nel 2022 i 50 anni e che da decenni lavora per vincere fame e povertà e portare lavoro in Africa e America Latina, creando modelli di sviluppo sostenibile. Il film, che si snoda tra Bologna e la Tanzania, è interpretato da Cesare Bocci, Matteo Gatta e Lodo Guenzi. Spicca nella colonna sonora il brano “Muziki” inciso a Dar Es Salaam da Dargen D’Amico.

Non mancheranno anche tanti eventi collaterali ad arricchire la programmazione di Casa Alice. Domenica 16 ottobre alle ore 18.00 l’attore e sceneggiatore Marco Bonini presenterà il suo libro “L’arte dell’esperienza” (edito da La Nave di Teseo), una riflessione necessaria sulla funzione pubblica dell’attore, ossia sull’importanza della rappresentazione dell’esperienza umana. Ospite l’attrice Claudia Gerini.

Incontri ricchi di ospiti saranno anche quelli organizzati dal magazine di cinema e serie TV Hot Corn che, nei 10 giorni di programmazione, curerà talk esclusivi e faccia a faccia con attori, attrici e registi di ieri e di oggi aperti a tutti ma soprattutto ai ragazzi.

Si rivolgono invece ad aspiranti attori le due masterclass organizzate da Alice nella Città con il Nuovo IMAIE e grazie alle quali 40 giovani talenti entreranno in contatto con gli addetti ai lavori e impareranno a muovere i primi passi nel mondo del cinema. La prima, in programma lunedì 17 ottobre alle ore 17.00 a Casa Alice, sarà dedicata all’immagine, a come si prepara un provino, a quali sono gli strumenti fondamentali, dal book fotografico al self-tape. I ragazzi avranno l’opportunità di dialogare con il fotografo Riccardo Ghilardi e con il regista Fabio Risuleo. La seconda, venerdì 21 ottobre alle ore 17.00 sempre a Casa Alice, si focalizzerà sul lavoro del casting con la casting director Teresa Razzauti.

Agli aspiranti attori sarà anche data la possibilità di partecipare alla masterclass con una delle artiste più poliedriche del nostro panorama: Emma Marrone che racconterà il suo percorso artistico, tra musica e cinema, insieme a Piera Detassis, mercoledì 19 ottobre alle ore 16.00 all’Auditorium della Conciliazione.

Casa Alice ospiterà inoltre la consegna del Premio RB Casting al Miglior Giovane Interprete Italiano scelto tra i film in concorso ad Alice 2022 da una giuria composta da Pino Pellegrino (casting director), Annamaria Morelli (produttrice), Rosaria Cicolani (agente) e la premiazione della giovane attrice Adele Cammarata, vincitrice della prima edizione del contest “Young Blood” dedicato al mestiere dell’attore e alla scoperta di nuovi talenti lanciato da Alice nella Città in occasione del suo ventennale e dalla talents factory WE DO powered by DO Cinema.

Leggi anche: