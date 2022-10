Il principe dei draghi 4: trailer della nuova stagione della serie animata

Tornano le magiche avventure nelle lande di Xadia in Il principe dei draghi 4, nuova stagione della serie animata Netflix, disponibile dal 3 novembre sulla piattaforma streaming.

La prima stagione di Il principe dei draghi ha esordito il 14 settembre 2018 arrivando subito in cima alle classifiche di popolarità su Rotten Tomatoes, Fandom e Tumblr. Presto è stata rinnovata per una seconda stagione – presentata in anteprima il 15 febbraio 2019 – e una terza, che ha debuttato il 22 novembre 2019.

Il principe dei draghi è rimasta nella top ten degli originali in digitale per tutta la sua durata, conquistando un’ampia e affezionata comunità di fan e ricevendo apprezzamenti per la diversità dei personaggi e la complessità della narrazione. Entrambe le stagioni hanno ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Il mix di azione, avventura e umorismo della serie ha attratto estimatori del genere, famiglie, ragazzi e appassionati di animazione di tutte le età.

Il principe dei draghi è prodotta da Wonderstorm e realizzata dai coideatori Aaron Ehasz (sceneggiatore principale di Avatar – La leggenda di Aang) e Justin Richmond (game director di Uncharted 3).

