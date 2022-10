Titans 4: la prima clip della quarta stagione della serie DC Comics

Durante il New York Comic-Con 2022 è stata diffusa la prima clip di Titans 4, la quarta stagione della serie DC Comics che verrà distribuita negli Stati Uniti su HBO Max, mentre in Italia le prime tre stagioni sono disponibili sulla piattaforma Netflix. Nel filmato vengono mostrati Nightwing e Tim Drake in azione.

Ecco la prima clip di Titans 4.

here’s your first official look at @brentonthwaites and @jaylycurgo in #DCTitans season 4! #DCatNYCC pic.twitter.com/monyMH2lL3

— DC Titans @ NYCC (@DCTitans) October 7, 2022