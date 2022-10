Star Trek: Discovery 5 e Picard 3 – I trailer del New York Comic-Con

Ecco i trailer di Star Trek: Discovery 5 e Star Trek: Picard 3 mostrati durante il New York Comic-Con 2022.

Il New York Comic-Con 2022 è stato sfruttato da Paramount anche per rivelare alcuni contenuti relativi al franchise di Star Trek, ed in particolare vi mostriamo i trailer di Star Trek: Discovery 5 e Star Trek: Picard 3.

Ecco il filmato relativo a Star Trek: Discovery 5.

Mentre questo è il trailer finale di Star Trek: Picard 3.

La quinta stagione di Star Trek: Discovery farà il suo esordio nel 2023, e si contraddistingue per avere il primo capitano donna di colore, interpretata da Martin-Green. Nel cast sono presenti anche Doug Jones (Saru), Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) e Blu del Barrio (Adira).

Mentre nel filmato su Picard si vedono riuniti i membri del cast di Next Generation Patrick Stewart, Gates McFadden, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, LeVar Burton e Michael Dorn. E inoltre è presente anche Brent Spiner che fa Lore. Star Trek: Picard 3 farà il suo esordio su Paramount+ il 16 febbraio 2023.

Questi prodotti del franchise sono pronti ad essere lanciati proprio mentre il quarto capitolo cinematografico del nuovo ciclo di Star Trek è ancora in stallo, considerando che è stata temporaneamente rimossa la data di uscita al cinema.