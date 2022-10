Luna piena del cacciatore: quando vederla

La Luna del cacciatore è la Luna piena del mese di ottobre, la prima dopo l’equinozio d’autunno. Il plenilunio sarà visibile dalla sera di domenica 9 ottobre. Questo sarà il primo di una serie di eventi astronomici particolarmente interessante, tra cui l’eclissi parziale di sole del 25 ottobre e le stelle cadenti Orionoidi.

Come spiegato dall’Unione Astrofili Italiana, a partire dalle ore 22:55 di domenica 9 ottobre 2022 sarà possibile osservare la prima Luna piena di questo autunno. Sarà così possibile osservare l’intero disco lunare il quale potrebbe assumere delle sfumature di colore rossastro a causa della sua bassa posizione sull’orizzonte. Il fenomeno è noto con il nome di illusione lunare.

Il plenilunio di ottobre è anche conosciuto con il nome di Luna piena del cacciatore, traduzione di Hunter’s Moon, il nome originale, derivante dal fatto che, in passato, segnalava il periodo ideale per andare a caccia. A seconda dell’anno la Luna piena del cacciatore può cadere nel mese di ottobre o di novembre.

Come spiegato da The Old Farmer’s Almanac, l’equinozio d’autunno è il punto di riferimento. Il plenilunio più vicino a questo evento è chiamato Luna del raccolto, che quest’anno è avvenuto a settembre, che è poi seguito dalla Luna del cacciatore. Il motivo per cui questi due eventi sono in questo ordine è legato al fatto che i campi, dopo la raccolta, rimanevano spogli, permettendo di trovare le prede più facilmente.