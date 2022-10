Ferrari: le prime immagini di Adam Driver come Enzo Ferrari

Online sono state pubblicate le prime immagini di Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari nel film biopic sul padre fondatore della notissima casa automobilistica e scuderia. La regia del progetto è stata affidata al filmmaker Michael Mann.

Ecco le immagini.

Ecco la descrizione ufficiale del film:

La storia è ambientata nel 1957, quando l’ex pilota Ferrari si trova a vivere un momento di crisi. La sua azienda rischia la bancarotta, ed anche il matrimonio con la moglie Laura è in crisi, dopo la perdita di un figlio. Perciò Ferrari deciderà di scommettere tutto su una sola gara, la Mille Miglia.

Penelope Cruz vestirà i panni di Laura, la moglie di Enzo Ferrari, mentre Shailene Woodley farà Lina Lardi. La produzione del lungometraggio è iniziata da qualche mese in Italia. Si tratta di un progetto a cui Michael Mann lavora da circa due decenni.

Mann lavorerà su una sceneggiatura realizzata assieme a Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basata sul libro di Brock Yates intitolato Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Il filmmaker farà da produttore assieme alla sua Moto Productions, ed a P.J. van Sandwijk, John Lesher, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher, Gareth West e Niels Juul.